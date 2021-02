Animal Crossing New Horizons sta per ottenere il manga ufficiale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Animal Crossing New Horizons si prepara a sbarcare in versione cartacea a settembre con il suo manga. Animal Crossing: New Horizons Vol. 1 Deserted Island Diary si concentrerà sugli abitanti dei villaggi che vivono sulle vostre isole quando non ci siete. Il manga conterrà curiosità su una varietà di diversi abitanti del villaggio, oltre a suggerimenti su come essere un grande rappresentante dell'isola. L'anno scorso, il Twitter di Animal Crossing ha condiviso un breve fumetto con quattro vignette incentrata sulla famiglia di Tom Nook che ha creato l'isola per i giocatori. Ora, il manga è diventato realtà e sicuramente catturerà l'adorabile essenza del gioco. Animal ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021)Newsi prepara a sbarcare in versione cartacea a settembre con il suo: NewVol. 1 Deserted Island Diary si concentrerà sugli abitanti dei villaggi che vivono sulle vostre isole quando non ci siete. Ilconterrà curiosità su una varietà di diversi abitanti del villaggio, oltre a suggerimenti su come essere un grande rappresentante dell'isola. L'anno scorso, il Twitter diha condiviso un breve fumetto con quattro vignette incentrata sulla famiglia di Tom Nook che ha creato l'isola per i giocatori. Ora, ilè diventato realtà e sicuramente catturerà l'adorabile essenza del gioco....

