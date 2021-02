Angelo Secchi | era italiano il padre delle previsioni del tempo

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Per prevedere le condizioni meteo in tutto il globo, oggi disponiamo di applicazioni, portali, sistemi di allerta basati du dati gps, satelliti e stazioni ad avanzata tecnologia. Un servizio ormai imprescindibile e di grande utilità sociale, economica ed al servizio costante della sicurezza dei cittadini nella previsione di eventi catastrofici. Il lungo sviluppo della meteorologia moderna si è affermato negli ultimi due secoli ed ebbe come capostipite un gesuita. Astrofisico del Collegio Romano della Compagnia di Gesù, fu il primo al mondo a raccogliere, organizzare e trasmettere regolarmente i dati meteo elaborandoli per mezzo di strumenti di misurazione automatici in grado di diffonderli pubblicamente sul territorio grazie all'ausilio del nascente mezzo telegrafico dello Stato ...