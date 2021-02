Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat | il film The Collaboration racconterà il legame tra i due artisti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ile la collaborazione trasaranno al centro di The, un nuovodi Anthony McCarten. Anthony McCarten, già sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, ha annunciato che realizzerà untratto dal suo spettacolo teatrale The, progetto cheil rapporto creativo tra gli. Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Muse of Fire Production e Compelling Pictures. Le riprese di Thedovrebbero iniziare poco dopo la fine delle rappresentazioni che ...