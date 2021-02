Andrea Zenga e i suoi gusti “copia e incolla”: Rosalinda identica alla ex (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impossibile non notare la somiglianza tra la ex di Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra, e Rosalinda Cannavò, Andrea ha praticamente confermato le sue preferenze, in termini di canoni di bellezza, avvicinandosi ad una donna dai lineamenti simili alla sua vecchia compagna, un “copia e incolla” realmente evidente e forse anche troppo. Il figlio di Walter Zenga, fin dall’inizio aveva messo gli occhi su Rosalinda Cannavò, concorrente che all’interno della casa più spiata d’Italia era già stata protagonista di baci bollenti con Dayane Mello, nonostante nella vita reale ci fosse un fidanzato. Aldilà della passione, quello che non è passato inosservato è quanto Andrea Zenga non abbia voltato completamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impossibile non notare la somiglianza tra la ex di, Alessandra Sgolastra, eCannavò,ha praticamente confermato le sue preferenze, in termini di canoni di bellezza, avvicinandosi ad una donna dai lineamenti similisua vecchia compagna, un “” realmente evidente e forse anche troppo. Il figlio di Walter, fin dall’inizio aveva messo gli occhi suCannavò, concorrente che all’interno della casa più spiata d’Italia era già stata protagonista di baci bollenti con Dayane Mello, nonostante nella vita reale ci fosse un fidanzato. Aldilà della passione, quello che non è passato inosservato è quantonon abbia voltato completamente ...

