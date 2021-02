Amministratori indagati per smog. Le leggi ci sono, ma il sistema è da rivedere (Di venerdì 19 febbraio 2021) indagati per smog. Sindaci e Amministratori regionali. Quasi un contrappasso che colpisce Torino, antica capitale dell’auto. L’inchiesta è nata alcuni anni fa dopo l’esposto di un esperto di valutazioni di impatto ambientale che lamentava l’insufficienza dei provvedimenti presi da Regione e Comune per risolvere il problema dell’inquinamento dell’aria. Nella denuncia si parlava di una “situazione di illegalità da almeno dieci anni” per il ripetuto superamento dei valori di polveri sottili (Pm10) previsti da una direttiva comunitaria del 2008 e recepiti dalla legge italiana. La procura aveva risposto affidando un’indagine ai carabinieri del Noè. Ora sotto inchiesta sono finiti i vertici di Comune e Regione. I nomi emergono dalle agenzie di stampa: dal sindaco Chiara Appendino al presidente della Regione Piemonte Alberto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)per. Sindaci eregionali. Quasi un contrappasso che colpisce Torino, antica capitale dell’auto. L’inchiesta è nata alcuni anni fa dopo l’esposto di un esperto di valutazioni di impatto ambientale che lamentava l’insufficienza dei provvedimenti presi da Regione e Comune per risolvere il problema dell’inquinamento dell’aria. Nella denuncia si parlava di una “situazione di illegalità da almeno dieci anni” per il ripetuto superamento dei valori di polveri sottili (Pm10) previsti da una direttiva comunitaria del 2008 e recepiti dalla legge italiana. La procura aveva risposto affidando un’indagine ai carabinieri del Noè. Ora sotto inchiestafiniti i vertici di Comune e Regione. I nomi emergono dalle agenzie di stampa: dal sindaco Chiara Appendino al presidente della Regione Piemonte Alberto ...

matteosalvinimi : La mia solidarietà agli “indagati” e alle migliaia di amministratori pubblici che ogni giorno svolgono con impegno… - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: La mia solidarietà agli “indagati” e alle migliaia di amministratori pubblici che ogni giorno svolgono con impegno e p… - AntCianciullo : Amministratori indagati per smog. Le leggi ci sono, ma il sistema è da rivedere (di A. Cianciullo) - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Amministratori indagati per smog. Le leggi ci sono, ma il sistema è da rivedere - HuffPostItalia : Amministratori indagati per smog. Le leggi ci sono, ma il sistema è da rivedere -