Amici 20, Ibla cambia insegnante: è rottura con Zerbi, chi ha scelto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il divorzio era nell'aria, nel daytime di oggi è stato ufficializzato: l'allieva ha scelto la sua nuova prof tra Arisa e Anna Pettinelli L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il divorzio era nell'aria, nel daytime di oggi è stato ufficializzato: l'allieva hala sua nuova prof tra Arisa e Anna Pettinelli L'articolo proviene da Gossip e Tv.

narancial0vebot : Ho visto Ibla in tendenza e per un attimo ho pensato 'ma cosa stracazzo sta succedendo a Ragusa Ibla????' e poi ho… - nicolerossi7 : Quindi questo daytime interamente dedicato alla scelta di Ibla, quello delle 19 vede la crisi di serata dopo una (1… - Adrian71247295 : @AmiciUfficiale Ma che discorsi, sembra che stanno negoziando Frank Sinatra e la casa produttrice. Ibla si è così f… - sunvarry94s : Dentro amici si capisce già chi farà qualcosa fuori e Ibla non mi sembra una di queste #amici20 - papervthin : Amici O MEGLIO Ibla che manda una lettera a Rudy che però ha chiuso la busta. Adesso, per rifarsi una vita, Ibla di… -