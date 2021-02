America’s Cup, New Zealand superiore? Max Sirena: “Purtroppo sopra i 13 nodi sono veloci” (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Nuova Zelanda sono molto sicuri di vincere la prossima edizione di America’s Cup. I Kiwi sono certi della bontà di Te Rehutai, barca ritenuta estrema e pronta a demolire qualunque sfidante si presenti a partire dal prossimo 6 marzo. Qualcuno è arrivato addirittura a sostenere che siano già stati firmati dei pre-contratti per svolgere la prossima edizione in Medio Oriente… Negli ultimi giorni i padroni di casa si sono visti navigare in allenamento con le cosiddette vele a forma di Batman, una soluzione tecnica non innovativa, perché hanno preso spunto da American Magic: tale stratagemma consente di guadagnare qualcosa in condizioni di vento molto sostenuto, diciamo intorno ai 20 nodi. Intervistato dal sito specializzato Live Sail Die, Max Sirena, skipper di Luna Rossa, ha ammesso che ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Nuova Zelandamolto sicuri di vincere la prossima edizione diCup. I Kiwicerti della bontà di Te Rehutai, barca ritenuta estrema e pronta a demolire qualunque sfidante si presenti a partire dal prossimo 6 marzo. Qualcuno è arrivato addirittura a sostenere che siano già stati firmati dei pre-contratti per svolgere la prossima edizione in Medio Oriente… Negli ultimi giorni i padroni di casa sivisti navigare in allenamento con le cosiddette vele a forma di Batman, una soluzione tecnica non innovativa, perché hanno preso spunto da American Magic: tale stratagemma consente di guadagnare qualcosa in condizioni di vento molto sostenuto, diciamo intorno ai 20. Intervistato dal sito specializzato Live Sail Die, Max, skipper di Luna Rossa, ha ammesso che ...

insopportabile : Mi vedrò costretto a diventare il Sindaco, come minimo. --- LUNA ROSSA BERTELLI: 'SE VINCIAMO PORTIAMO L'AMERICA'S… - 11secon : #SPORT - #VELA A seguito di un faccia a faccia fra il Challenger Of Record (#COR36) e l'organizzazione della… - CupInfo : RT @PressMareItalia: #PradaCup: #IneosTeamUk e #LunaRossaPradaPirelli tornando in mare per definire lo sfidante della 36esima #AmericasCup,… - infoitsport : L'America's Cup non è un tea party, ma nemmeno un saloon - infoitsport : America's Cup, New Zealand superiore? Max Sirena: 'Sopra i 13 nodi sono molto veloci' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Trump, anche il golf Usa lo scarica: «Non giochiamo più sui suoi campi, sarebbe un danno per il brand Pga». Corriere della Sera