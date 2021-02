Altro rifiuto a L’Isola dei famosi: salta il cronista sportivo Raffaele Auriemma (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla fine Raffaele Auriemma, giornalista sportivo in quota Napoli e volto di Tikitaka, ha scelto di ripagare la fiducia di Piero Chiambretti e non partirà come naufrago per l’ Isola dei famosi. LEGGI ANCHE > Ecco tutti i segreti de L’Isola dei famosi di Ilary Blasi Raffaele Auriemma, altra defezione dopo Amedeo Goria Scelta che lo stesso Chiambretti ha apprezzato. Dunque il reality perde un Altro nome, dopo Amedeo Goria stoppato durante le visite mediche. L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla fine, giornalistain quota Napoli e volto di Tikitaka, ha scelto di ripagare la fiducia di Piero Chiambretti e non partirà come naufrago per l’ Isola dei. LEGGI ANCHE > Ecco tutti i segreti dedeidi Ilary Blasi, altra defezione dopo Amedeo Goria Scelta che lo stesso Chiambretti ha apprezzato. Dunque il reality perde unnome, dopo Amedeo Goria stoppato durante le visite mediche. L'articolo proviene da Giornalettismo.

AlwaysCrying8 : @astrobIond @maadlesbian Io mi rifiuto di chiamare uno straniero con un altro nome, mi è capitato un paio di volte… - mezzosangue08 : @Viviana_Caruso Infatti io l'altro hastag mi rifiuto di usarlo da ora in poi - 3s4ust4 : nella vostra vita avete sempre fatto quello che sarebbe stato giusto fare? oppure c’è sempre stato di mezzo altro?… - LaraMarsiglia : @E1LEX84 Parlavo di altro del fatto che non fosse mai stato juventino cm quando si rifiutò di tirare un rigore che… - myendstartagain : @chiccotesta No dai... mi rifiuto di pensare che un parlamentare possa averlo detto sul serio, questi pensano di vi… -