Allerta virus in Campania | De Luca in diretta | “Si rischia zona arancione o addirittura zona rossa”

"Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa. La scelta delle zone gialle significa semplicemente che per un mese ci si rilassa, tutti immaginano che l'epidemia sia alle spalle, dopodiché, come ampiamente prevedibile, si ritorna in zona arancione o addirittura in zona rossa". Lo ha appena detto il presidente della regione Campania

