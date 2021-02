Alex Schwazer prime parole dopo l’archiviazione: “La verità, dimostrare a tutti che sono innocente” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alex Schwazer una carriera distrutta, interrotta, una vita cambiata per sempre tutto per un complotto ordito contro di lui ma non solo. Lo aveva sempre detto di essere innocente, di non aver fatto quello per cui lo accusava e finalmente, dopo anni, è arrivata la sua rivincita. A poche ore dalla sentenza del processo di primo grado per doping, con l’archiviazione per “non aver commesso il fatto“, Alex Schwazer rilascia le sue prime interviste. Ai microfoni di Sky ha detto: “Ho aspettato così tanto e ho lottato così tanto in questi ultimi anni, che poi quando arriva questo momento ci vuole un po’ per metabolizzare. Però sono molto contento”. E’ vero c’è ancora tempo per metabolizzare, ma Alex di certo a questo momento ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021)una carriera distrutta, interrotta, una vita cambiata per sempre tutto per un complotto ordito contro di lui ma non solo. Lo aveva sempre detto di essere, di non aver fatto quello per cui lo accusava e finalmente,anni, è arrivata la sua rivincita. A poche ore dalla sentenza del processo di primo grado per doping, conper “non aver commesso il fatto“,rilascia le sueinterviste. Ai microfoni di Sky ha detto: “Ho aspettato così tanto e ho lottato così tanto in questi ultimi anni, che poi quando arriva questo momento ci vuole un po’ per metabolizzare. Peròmolto contento”. E’ vero c’è ancora tempo per metabolizzare, madi certo a questo momento ci ...

