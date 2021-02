Alex Schwazer: "Il mio giorno più bello. Una vittoria più faticosa e importante dell'oro all'Olimpiade" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A livello sportivo direi che sia il mio giorno più bello in assoluto. Senza ombra di dubbio. Questo decreto di archiviazione è più importante anche della medaglia d’oro vinta all’Olimpiade di Pechino, nel 2008. Questa è una vittoria di gran lunga più faticosa. Molto più faticosa”, praticamente ”è stato come la nascita di un figlio”. Usa queste parole, Alex Schwazer, in un’intervista al Corriere della Sera in edicola oggi, per raccontare la sua odissea sportiva e giudiziaria, che si è conclusa con il deposito, da parte del gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, delle 87 pagine del dispositivo di archiviazioni delle accuse nei suoi confronti, che invece puntano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A livello sportivo direi che sia il miopiùin assoluto. Senza ombra di dubbio. Questo decreto di archiviazione è piùanchea medaglia d’oro vinta all’di Pechino, nel 2008. Questa è unadi gran lunga più. Molto più”, praticamente ”è stato come la nascita di un figlio”. Usa queste parole,, in un’intervista al Corrierea Sera in edicola oggi, per raccontare la sua odissea sportiva e giudiziaria, che si è conclusa con il deposito, da parte del gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino,e 87 pagine del dispositivo di archiviazionie accuse nei suoi confronti, che invece puntano ...

