Albano Carrisi, durissimo sfogo: “Il dolore che ho dato, ora …” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Albano sta vivendo un momento familiare un po’ delicato, per alcuni versi, triste, per altri emozionante che, in ogni caso l’ha riportato indietro nella memoria e, per questo si è lasciato andare a dichiarazioni molto toccanti. Vediamo cosa è accaduto. Albano fa una dichiarazione molto toccante: “lo stesso dolore che sto ricevendo l’ho dato prima io” Albano , in questi giorni sta vivendo la separazione dalla figlia Jasmine avuta da Loredana Lecciso. La ragazza, infatti, ormai ventenne sta per trasferirsi a Milano e Albano sta rivivendo ciò che da ragazzo fece anche lui e così ha detto: “Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire”. Albano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha affrontato ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 19 febbraio 2021)sta vivendo un momento familiare un po’ delicato, per alcuni versi, triste, per altri emozionante che, in ogni caso l’ha riportato indietro nella memoria e, per questo si è lasciato andare a dichiarazioni molto toccanti. Vediamo cosa è accaduto.fa una dichiarazione molto toccante: “lo stessoche sto ricevendo l’hoprima io”, in questi giorni sta vivendo la separazione dalla figlia Jasmine avuta da Loredana Lecciso. La ragazza, infatti, ormai ventenne sta per trasferirsi a Milano esta rivivendo ciò che da ragazzo fece anche lui e così ha detto: “Nel 1961 diedi lo stessoa mia madre, ora tocca a me soffrire”.ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha affrontato ...

Paola30502511 : Uguale alla mamma??Ci sono genitori che non hanno possibilità economiche per poter rivedere i figli! Questo vittimis… - PasqualeMarro : Albano Carrisi: lacrime per la figlia Jasmine. Ora tocca a me soffrire - Paola30502511 : A prescindere dai deficienti da tastiera.... Ma chiediamoci senza ipocrisia. Senza paparino sarebbe entrata a The v… - zazoomblog : Albano la figlia Jasmine Carrisi stanca dei continui attacchi social risponde a tono con un Tik Tok - #Albano… - michelericcia16 : @cavalierepadano Beh, sapete a chi metterei io al quirinale, ma sideve dare prima una calmata... io metterei a Vitt… -