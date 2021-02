Ag. Pavkov: “Gol storico contro il Milan. La Stella Rossa vuole l’impresa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sergo Micovic, agente dell'autore del gol Milan Pavkov, ha parlato del suo assistito e della voglia di impresa della Stella Rossa a San Siro Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sergo Micovic, agente dell'autore del gol, ha parlato del suo assistito e della voglia di impresa dellaa San Siro Pianeta

PianetaMilan : Ag. #Pavkov: 'Gol storico contro il @acmilan. La #StellaRossa vuole l'impresa' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - leonzan75 : Cmq Pavkov è giocatore fastidioso, ieri gran gol anche se in parte fortunoso. A Milano occorrerà fare attenzione pe… - PianetaMilan : #StellaRossaMilan, #Pioli: 'Non siamo stati passivi. Ma sul gol di #Pavkov ...' - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague… - FiloBarige993 : RT @AgentiAnonimi: Finisce 2-2 tra #stellarossa e #acmilan. Per i ???? gol di #hernandez e autogol di #pankov. Per i ???? gol di #pavkov e #ka… - AndreaInterNews : No scusate ma in che senso il Milan ha pareggiato 2-2 al 94' subendo gol da Milan Pavkov? Mi prendete in giro? -