Achille Lauro: “Solo noi” è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco (Di venerdì 19 febbraio 2021) In attesa di vederlo sul palco del Teatro Ariston in una veste inedita ossia come ospite fisso della kermesse, Achille Lauro ha rilasciato oggi “Solo noi”, il nuovo singolo Da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, è arrivato “Solo noi” il nuovo brano di Achille Lauro, che anticipa il suo sesto disco di inediti, in uscita in primavera per Elektra Records/Warner Music Italy. “Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così. “Solo NOI è il primo singolo che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) In attesa di vederlo sul palco del Teatro Ariston in una veste inedita ossia come ospite fisso della kermesse,ha rilasciato oggi “noi”, ilDa oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, è arrivato “noi” ilbrano di, cheil suo sestodi inediti, in uscita in primavera per Elektra Records/Warner Music Italy. “Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così. “NOI è il primoche ...

