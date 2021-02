7,5 mld dal G7 per vaccinare il terzo mondo. Il prezzo della "diplomazia dei vaccini" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla vergogna dei numeri presentati qualche giorno fa dal segretario generale Onu – 130 Paesi a zero dosi di vaccini ricevute – il vertice del G7 ha dato una prima risposta: più soldi alle iniziative Oms a sostegno dei Paesi meno sviluppati e un maggiore impegno ad “accelerare lo sviluppo e la diffusione di vaccini a livello mondiale”. A mettere mano al portafoglio, in verità, sono principalmente gli Stati Uniti di Joe Biden, intenzionati a dimostrare che “America is back” anche nella lotta globale alla pandemia. Ma i toni della dichiarazione congiunta, e soprattutto le parole di alcuni leader, dimostrano che ormai anche in Europa due consapevolezze iniziano – timidamente - a farsi strada: la prima è che dalla pandemia si esce solo se le vaccinazioni arriveranno alle categorie più esposte ovunque nel mondo; la seconda ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla vergogna dei numeri presentati qualche giorno fa dal segretario generale Onu – 130 Paesi a zero dosi diricevute – il vertice del G7 ha dato una prima risposta: più soldi alle iniziative Oms a sostegno dei Paesi meno sviluppati e un maggiore impegno ad “accelerare lo sviluppo e la diffusione dia livello mondiale”. A mettere mano al portafoglio, in verità, sono principalmente gli Stati Uniti di Joe Biden, intenzionati a dimostrare che “America is back” anche nella lotta globale alla pandemia. Ma i tonidichiarazione congiunta, e soprattutto le parole di alcuni leader, dimostrano che ormai anche in Europa due consapevolezze iniziano – timidamente - a farsi strada: la prima è che dalla pandemia si esce solo se le vaccinazioni arriveranno alle categorie più esposte ovunque nel; la seconda ...

