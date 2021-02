5S, Crimi: "Chi ha votato no è fuori Alla Camera come al Senato" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiducia Alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 febbraio 2021) "già avvenuto al, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiduciasi sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi" Segui su affaritaliani.it

ignaziocorrao : Ritengo ingiusta e inopportuna la valanga di insulti nei confronti di #Crimi per le epurazioni di massa. Non è mai… - marioerdrago : Renzi passò dal 41 al 18% La coppia di Maio-Crimi sta tentando di battere il record cacciando chi rappresenta il 4… - infoitinterno : M5S, Crimi: Chi ha votato no ha contribuito a frantumare gruppo - Affaritaliani : M5s, Crimi: 'Come al Senato anche alla Camera chi ha votato no è fuori' - gabelmanu : RT @ignaziocorrao: Ritengo ingiusta e inopportuna la valanga di insulti nei confronti di #Crimi per le epurazioni di massa. Non è mai lui c… -