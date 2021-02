228 nuovi contagi da Covid om FVG. 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 82 casi (3,37%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiungono due decessi afferenti al mese di gennaio e due avvenuti tra il 9 e 10 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 così come si riducono quelli in altri reparti (349). I decessi complessivamente ammontano a 2.748, con la seguente suddivisione territoriale: 620 a Trieste, 1.368 a Udine, 583 a Pordenone e 177 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.381 e i clinicamente guariti 1.863, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.956. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 82 casi (3,37%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiungono due decessi afferenti al mese di gennaio e due avvenuti tra il 9 e 10; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 così come si riducono quelli in altri reparti (349). I decessi complessivamente ammontano a 2.748, con la seguente suddivisione territoriale: 620 a Trieste, 1.368 a Udine, 583 a Pordenone e 177 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.381 e i clinicamente guariti 1.863, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.956. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate ...

