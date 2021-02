15 tatuaggi che simboleggiano il profondo legame tra madre e figlia (Di venerdì 19 febbraio 2021) I legami che uniscono una madre ad una figlia a volte superano qualsiasi aspettativa. Tra queste figure, molto spesso si creano delle unioni davvero fantastiche e in certe situazioni, è bello riuscire ad esprimerle in maniera particolare. Per questo motivo, alcune coppie di madri e figlie hanno deciso di creare dei tatuaggi che possano esprimere la loro unione. Questi tatuaggi sono un modo molto personale di vivere il proprio rapporto e testimoniano in modo davvero singolare, l’unità e l’affetto che le lega. 1. Due cuori speculari, con l’unica differenza a scritta che indica la madre o la figlia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrie Hall (@mzcarriebaby77) 2. Un dolcissimo tatuaggio che vede due ... Leggi su virali.video (Di venerdì 19 febbraio 2021) I legami che uniscono unaad unaa volte superano qualsiasi aspettativa. Tra queste figure, molto spesso si creano delle unioni davvero fantastiche e in certe situazioni, è bello riuscire ad esprimerle in maniera particolare. Per questo motivo, alcune coppie di madri e figlie hanno deciso di creare deiche possano esprimere la loro unione. Questisono un modo molto personale di vivere il proprio rapporto e testimoniano in modo davvero singolare, l’unità e l’affetto che le lega. 1. Due cuori speculari, con l’unica differenza a scritta che indica lao la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrie Hall (@mzcarriebaby77) 2. Un dolcissimoo che vede due ...

