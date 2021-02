Zimbabwe | l’esperto di sviluppo | “I governanti si ammalano | non imparano”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Invece di investire nella sanità, chi governa questo Paese non fa altro che appropriarsi delle risorse pubbliche; il rischio è che i vaccini contro il Covid-19 arrivino solo a chi ha legami personali che ‘contano'”: a parlare con l’agenzia Dire è Maxwell Saungweme, analista dello Zimbabwe esperto di sviluppo. L’intervista si tiene alcune settimane dopo il decesso per Covid-19 di Sibusiso Moyo, ministro degli Esteri ricordato anche per aver annunciato nel 2017 in tv il golpe l’allora presidente Robert Mugabe. Prima di lui erano stati uccisi dal nuovo coronavirus altri due esponenti di spicco del governo, guidato da Emmerson Mnangagwa, dirigente del partito al potere ad Harare dalla fine del segregazionismo nel 1981.