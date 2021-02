Zaia: “Pfizer chiarisca chi vende il suo vaccino: siamo bersagliati da offerte” (Di giovedì 18 febbraio 2021) VENEZIA – “Siamo bersagliati da offerte continue” sui vaccini e gli interlocutori sul mercato “non li abbiamo cercati noi”. Torna alla carica Luca Zaia, tra i presidenti di Regione che sta battendo la strada degli acquisti di vaccini in proprio. Ma il Veneto a questo punto chiede chiarezza alla aziende produttrici. “Pfizer dice ‘noi trattiamo solo coi Governi’. Penso che non dicano bugie, ma la domanda è: ci sono altri venditori del loro vaccino sul mercato? Se le aziende produttrici del vaccini ci dicono che tutto quello non è distribuito dall’Europa è acqua distillata o porcheria il mondo si mette in pace”, è il messaggio di Zaia in conferenza stampa. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) VENEZIA – “Siamo bersagliati da offerte continue” sui vaccini e gli interlocutori sul mercato “non li abbiamo cercati noi”. Torna alla carica Luca Zaia, tra i presidenti di Regione che sta battendo la strada degli acquisti di vaccini in proprio. Ma il Veneto a questo punto chiede chiarezza alla aziende produttrici. “Pfizer dice ‘noi trattiamo solo coi Governi’. Penso che non dicano bugie, ma la domanda è: ci sono altri venditori del loro vaccino sul mercato? Se le aziende produttrici del vaccini ci dicono che tutto quello non è distribuito dall’Europa è acqua distillata o porcheria il mondo si mette in pace”, è il messaggio di Zaia in conferenza stampa.

