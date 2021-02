Xbox Series X|S: l'opzione FPS Boost tra possibilità e limiti (imposti) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vi abbiamo annunciato, ieri, l'arrivo di FPS Boost, la nuova opzione presente sulla next-gen di Microsoft che permette di aumentare vertiginosamente il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità. Arriva oggi, tramite una intervista sul canale YouTube ColtEastwood, tutta una serie di interessanti informazioni in merito dalla viva voce di Jason Ronald, Xbox program management director. Tra queste, la rivelazione che arriveranno le certificazioni di compatibilità all'opzione di nuovi-vecchi titoli ogni due settimane, per i prossimi due mesi. L'FPS Boost è nato quasi per caso, dall'osservazione tecnica di CPU e GPU di Xbox Series XS alle prese con titoli in retrocompatibilità: in certi casi caricavano o processavano così velocemente le informazioni che rimanevano ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vi abbiamo annunciato, ieri, l'arrivo di FPS, la nuovapresente sulla next-gen di Microsoft che permette di aumentare vertiginosamente il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità. Arriva oggi, tramite una intervista sul canale YouTube ColtEastwood, tutta una serie di interessanti informazioni in merito dalla viva voce di Jason Ronald,program management director. Tra queste, la rivelazione che arriveranno le certificazioni di compatibilità all'di nuovi-vecchi titoli ogni due settimane, per i prossimi due mesi. L'FPSè nato quasi per caso, dall'osservazione tecnica di CPU e GPU diXS alle prese con titoli in retrocompatibilità: in certi casi caricavano o processavano così velocemente le informazioni che rimanevano ...

