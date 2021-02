Wednesday Addams | giovane detective in una nuova serie TV di Netflix

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso della sua lunga carriera Tim Burton ha lavorato pochissimo per la televisione, preferendo sempre lo schermo grande a quello piccolo: ora però ha deciso di dedicarsi a unaTV per ...

, la serie TV su MercoledìLa trama, che sarà portata in scena con attori e attrici in carne e ossa, racconta della primogenitamentre frequenta la Nevermore Academy. Qui deve ......il servizio di streaming sta iniziando una collaborazione con MGM/UA per la realizzazione di una serie di otto episodi live - action basata su Mercoledì, intitolata semplicemente. ...Tim Burton al lavoro su Mercoledì, uno show con attori in carne e ossa dedicato alla primogenita della famiglia Addams negli anni dell'università ...Sarà infatti il regista di Edward mani di forbice e Frankenweenie a dirigere gli otto episodi di Wednesday, sul personaggio di Mercoledì Addams. Vedremo così la primogenita della strampalata e macabra ...