Wanna Marchi e Stefania Nobile denunciano Federica Panicucci! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Guai legali in corso, che arrivano dal passato (questa la lentezza della giustizia italiana, ndr) per la conduttrice Federica Panicucci. Durante una diretta la conduttrice ha dichiarato ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’. Questa frase non è stata digerita dalle ‘Marchi’ che sono passate ad azioni legali che oggi, secondo le nostre fonti di Giornalettismo, hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Come finirà ? La questione è in evoluzione. LEGGI ANCHE >>> «Ero alla festa di Capodanno: quel biglietto sul tavolo era di cattivo gusto» L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Guai legali in corso, che arrivano dal passato (questa la lentezza della giustizia italiana, ndr) per la conduttricePanicucci. Durante una diretta la conduttrice ha dichiarato ‘Lae lahanno dei morti sulla coscienza’. Questa frase non è stata digerita dalle ‘’ che sono passate ad azioni legali che oggi, secondo le nostre fonti di Giornalettismo, hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Come finirà ? La questione è in evoluzione. LEGGI ANCHE >>> «Ero alla festa di Capodanno: quel biglietto sul tavolo era di cattivo gusto» L'articolo proviene da Giornalettismo.

IlCinico14 : RT @LorenzoZL74: Visto che ormai è acclarato si tratti di un ciarlatano, che ne dite di non invitarlo più in televisione come non vengono i… - Tiziana_64 : RT @LorenzoZL74: Visto che ormai è acclarato si tratti di un ciarlatano, che ne dite di non invitarlo più in televisione come non vengono i… - Andrea_Isher : @ValeTesconi @EliseiNicole Tranquillo, basta convincerne la maggioranza, per gli altri c'è l'omeopatia e Wanna Marchi - carmenvanetti1 : RT @LorenzoZL74: Visto che ormai è acclarato si tratti di un ciarlatano, che ne dite di non invitarlo più in televisione come non vengono i… - 49b4eddb3c3945c : RT @LorenzoZL74: Visto che ormai è acclarato si tratti di un ciarlatano, che ne dite di non invitarlo più in televisione come non vengono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanna Marchi Striscia la Notizia sotto accusa. La Rai pronta a fare causa Ricordiamo, ad esempio il famoso caso Wanna Marchi, quello contro la trasmissione Affari tuoi (durante la conduzione di Paolo Bonolis e successivamente di Flavio Insinna), MasterChef, L'Isola dei ...

Grimes e Lil Uzi Vert vogliono farsi mettere un chip nel cervello Roba che Wanna Marchi e il mago Do Nascimiento sono stati puniti per molto meno. La prossima volta che qualcuno vi dirà che viviamo in un mondo buio e maledetto non dategli retta. Questo è il ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile denunciano la Panicucci!| Giornalettismo Giornalettismo.com Le 7000 puntate di Striscia la Notizia Dal 7 novembre 1988 al 18 febbraio 2021 (compreso) sono state trasmesse 7.000 puntate di Striscia. Tutti i numeri del programma ...

Domenica da leggere: ecco le edicole aperte Dove trovare il giornale domani, dalla piana a Pistoia fino alla Valdinievole e ai comuni della montagna. Un riferimento fondamentale ...

Ricordiamo, ad esempio il famoso caso, quello contro la trasmissione Affari tuoi (durante la conduzione di Paolo Bonolis e successivamente di Flavio Insinna), MasterChef, L'Isola dei ...Roba chee il mago Do Nascimiento sono stati puniti per molto meno. La prossima volta che qualcuno vi dirà che viviamo in un mondo buio e maledetto non dategli retta. Questo è il ...Dal 7 novembre 1988 al 18 febbraio 2021 (compreso) sono state trasmesse 7.000 puntate di Striscia. Tutti i numeri del programma ...Dove trovare il giornale domani, dalla piana a Pistoia fino alla Valdinievole e ai comuni della montagna. Un riferimento fondamentale ...