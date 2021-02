Wall Street apre in calo su dati negativi del mercato del lavoro (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,73% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde lo 0,73%, continuando la seduta a 3.903 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,94%); come pure, in rosso l’S&P 100 (-0,83%). A pesare sono le vendite sui titoli tecnologici, ma anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,20%), informatica (-0,91%) e telecomunicazioni (-0,86%). Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,73% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde lo 0,73%, continuando la seduta a 3.903 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,94%); come pure, in rosso l’S&P 100 (-0,83%). A pesare sono le vendite sui titoli tecnologici, ma anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,20%), informatica (-0,91%) e telecomunicazioni (-0,86%). Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione delil Dow Jones. ...

Wall Street non può più restare a guardare e parte alla carica del bitcoin Bny Mellon apre i suoi servizi di custodia e gestione al bitcoin abilitando così qualsiasi tipo di prodotto. I colossi finanziari non si fanno pregare ...

