"Vorrei salutare un amico". Antonella Clerici, lutto tremendo in diretta: maledetto Covid, addio a un gigante della tv italiana (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il lutto di Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno, imponendo al cooking show di Rai1 a una doverosa patina di mestizia. "Vorrei salutare un amico che ci ha lasciati", esordisce così la conduttrice del programma, sulle note di Rumore. Lo storico pezzo portato al successo da Raffaella Carrà nel 1974 è vibrante e aggressivo, ma l'umore generale è cupo: è morto infatti Andrea Lo Vecchio, famoso autore musicale e televisivo, nonché amico e collaboratore della stessa Clerici.

