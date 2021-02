Virologi in tv: la Francia ha detto basta. Da noi parlano, come Galli, e poi l’ospedale li smentisce (Di giovedì 18 febbraio 2021) Viro0logi in tv: sì o no? Prendiamo il professor Massimo Galli, uno scienziato che ha da sempre sposato la linea rigorista. E da sempre ha accusato per la diffusione del virus i comportamenti scorretti degli italiani. Sicuramente è un esperto, ma è anche sicuro che le sue parole sono sempre state molto ansiogene e allarmistiche. Negli ultimi giorni il professor Galli, primario di Infettivologia al Sacco di Milano, ha sposato la tesi di Walter Ricciardi sulla necessità di un lockdown generale. Galli: mi ritrovo il reparto invaso dalle varianti del Covid Il motivo? La preoccupazione per il diffondersi della variante inglese. «Io – ha detto Galli – mi ritrovo il mio reparto invaso da varianti, riguarda tutta l’Italia e ci fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri, questa è la realtà». ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Viro0logi in tv: sì o no? Prendiamo il professor Massimo, uno scienziato che ha da sempre sposato la linea rigorista. E da sempre ha accusato per la diffusione del virus i comportamenti scorretti degli italiani. Sicuramente è un esperto, ma è anche sicuro che le sue parole sono sempre state molto ansiogene e allarmistiche. Negli ultimi giorni il professor, primario di Infettivologia al Sacco di Milano, ha sposato la tesi di Walter Ricciardi sulla necessità di un lockdown generale.: mi ritrovo il reparto invaso dalle varianti del Covid Il motivo? La preoccupazione per il diffondersi della variante inglese. «Io – ha– mi ritrovo il mio reparto invaso da varianti, riguarda tutta l’Italia e ci fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri, questa è la realtà». ...

Draghi, Salvini non applaude ma rassicura: 'La Lega c'è' Per il resto, chiede a Speranza di vietare i virologi in tv a 'terrorizzare' gli italiani, plaude ... rafforzamento del rapporto 'strategico e imprescindibile' con Francia e Germania; collaborazione ...

Perché in Francia i virologi non vanno più in tv: "Basta allarmismi"

In arrivo il vaccino TORONTO - In Canada, in Italia e nel resto del mondo la pandemia ha registrato un progressivo rallentamento. Numeri alla mano, è evidente la percezione che le misure attivate per rallentare il contagi ...

