Video porno e bestemmie durante la diretta: irruzione digitale all’assemblea pubblica online con gli assessori di Bergamo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prima l’incursione di un utente col nome “Benito Mussolini” (con tanto di foto profilo del fu Duce). Poi bestemmie e Video porno per interrompere l’assemblea. E’ “l’irruzione digitale” avvenuta durante un incontro pubblico organizzato a Bergamo per parlare di un progetto di riqualificazione di un quartiere della città. Gli assessori della giunta Gori e gli altri partecipanti (circa 70 cittadini), appena iniziata la discussione, si sono accorti di un “estraneo” (il sedicente Benito) e lo staff tecnico lo ha eliminato dai partecipanti. Ma poco dopo le molestie sono proseguite. “Questi atti – ha dichiarato l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni – sono fascismi del nuovo millennio che dobbiamo condannare e denunciare. Riprogrammeremo la serata nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prima l’incursione di un utente col nome “Benito Mussolini” (con tanto di foto profilo del fu Duce). Poiper interrompere l’assemblea. E’ “l’” avvenutaun incontro pubblico organizzato aper parlare di un progetto di riqualificazione di un quartiere della città. Glidella giunta Gori e gli altri partecipanti (circa 70 cittadini), appena iniziata la discussione, si sono accorti di un “estraneo” (il sedicente Benito) e lo staff tecnico lo ha eliminato dai partecipanti. Ma poco dopo le molestie sono proseguite. “Questi atti – ha dichiarato l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni – sono fascismi del nuovo millennio che dobbiamo condannare e denunciare. Riprogrammeremo la serata nelle ...

