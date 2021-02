VIDEO Luna Rossa, allenamento con vento leggero: il test dopo aver vinto il braccio di ferro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto il braccio di ferro con ACE: la Finale di Prada Cup riprenderà sabato 20 febbraio, non ci sarà dunque il rinvio di una settimana proposto da America’s Cup Events. L’equipaggio italiano conduce l’atto conclusivo per 4-0 su Ineos Uk e ha bisogno di altre tre vittorie per chiudere i conti, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi l’accesso al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono scesi in acqua nella giornata odierna per una sessione di allenamento. Team Prada Pirelli si è rimesso alla prova nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), rendendosi protagonista di un lungo test nel Golfo di Hauraki per prepararsi verso la prossima battaglia contro la flotta di Ben Ainslie. ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)haildicon ACE: la Finale di Prada Cup riprenderà sabato 20 febbraio, non ci sarà dunque il rinvio di una settimana proposto da America’s Cup Events. L’equipaggio italiano conduce l’atto conclusivo per 4-0 su Ineos Uk e ha bisogno di altre tre vittorie per chiudere i conti, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi l’accesso al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono scesi in acqua nella giornata odierna per una sessione di. Team Prada Pirelli si è rimesso alla prova nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), rendendosi protagonista di un lungonel Golfo di Hauraki per prepararsi verso la prossima battaglia contro la flotta di Ben Ainslie. ...

uppvaknandet : RT @osamundR: ?? WIKILEAKS pubblica vecchi filmati dello sbarco sulla LUNA... ... girati in NEVADA???????? ?? - iWIN90953739 : VIDEO | Il timoniere di Luna Rossa non dimentica la sua città: 'Grande Italia, forza Palermo'… - Carlos02596577 : RT @patreon_2: Luna Bella ?? - generacomplotti : #fakeNews Briatore ha fatto un video ufficiale: il #Coronavirus è stato creato sulla Luna per costringerci all'uso… - lunasea_cy_bot : LUNA SEA/claustrophobia -