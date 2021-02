VIDEO | L’Etna torna a farsi sentire, nuovo parossismo nella notte (Di giovedì 18 febbraio 2021) PALERMO – L’Etna e’ tornato a farsi sentire nella notte appena trascorsa con un nuovo parossismo e fontane di lava alte circa 700 metri dal cratere di Sud-est, lo stesso dell’eruzione di due giorni fa. Ne sono nati due flussi lavici verso la valle del Bove e la valle del Leone, e un terzo minore sul fianco meridionale del cratere. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) PALERMO – L’Etna e’ tornato a farsi sentire nella notte appena trascorsa con un nuovo parossismo e fontane di lava alte circa 700 metri dal cratere di Sud-est, lo stesso dell’eruzione di due giorni fa. Ne sono nati due flussi lavici verso la valle del Bove e la valle del Leone, e un terzo minore sul fianco meridionale del cratere.

