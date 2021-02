VIDEO Ineos Uk, allenamento con vento leggero: miglioramenti per la sfida a Luna Rossa? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ineos Uk è sotto per 4-0 contro Luna Rossa nella Finale della Prada Cup. I britannici sono stati sconfitti nelle quattro regate disputate nel weekend e ora sono chiamati a una pronta reazione per cercare di risalire la china in questo atto conclusivo: dovranno imporsi in sette regate sulle nove rimaste se vogliono battere gli italiani e accedere al match race per la America’s Cup. Oggi Ben Ainslie e compagni sono tornati in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per una sessione di allenamento con vento leggero (7-12 nodi tra campo di regata A e D), quello in cui lo scafo sponsorizzato dal colosso della chimica ha dimostrato i maggiori problemi. Di seguito il VIDEO dell’allenamento di oggi di Ineos Uk. VIDEO ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)Uk è sotto per 4-0 contronella Finale della Prada Cup. I britannici sono stati sconfitti nelle quattro regate disputate nel weekend e ora sono chiamati a una pronta reazione per cercare di risalire la china in questo atto conclusivo: dovranno imporsi in sette regate sulle nove rimaste se vogliono battere gli italiani e accedere al match race per la America’s Cup. Oggi Ben Ainslie e compagni sono tornati in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per una sessione dicon(7-12 nodi tra campo di regata A e D), quello in cui lo scafo sponsorizzato dal colosso della chimica ha dimostrato i maggiori problemi. Di seguito ildell’di oggi diUk....

