VIDEO Federica Brignone | uscita nella prima manche del gigante | i Mondiali finiscono amaramente

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è purtroppodeldei2021 di sci alpino. L’azzurra è partita benissimo ed era in linea con il tempo delle migliori dopo due intermedi, poi ha purtroppo commesso un errore e non è ria rimanere nel tracciato. La rassegna iridata si chiude mestamente per la valdostana. Di seguito ildell’dideldei2021 di sci alpino....

Eurosport_IT : Federica #Brignone in testa alla combinata! ?????? Col SuperG, l'azzurra guida la gara di #Cortina2021, le favorite s… - Fedeecarmenvit1 : A mezzanotte fuori il nuovo singolo di federica carta #mostro - neveitaliasport : RT @neveitalia: Federica Brignone, che errore! A Cortina è fuori dal gigante mondiale - neveitalia : Federica Brignone, che errore! A Cortina è fuori dal gigante mondiale - federica_nasi : RT @GiorgioBergesio: È ora della ripartenza, vogliamo un #Governo del fare. Come @LegaSalvini abbiamo fornito al Presidente #Draghi alcune… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

Affaritaliani.it

"Mi piaci tanto, non so se è il tuo personaggio", ha commentatoPellegrini. "No, sono proprio così, è nella vita che recito", è stata la replica ironica del comico. "Sei molto forte, ...Data da Data a Data Type Tipo di pubblicazione Dossier InfograficaFocus e Fact Checking ...Goria Fabrizio Tonello Fabrizio Vielmini Fatiha Dazi - Héni Fatuma Ahmed Ali Fazila Mat...La rassegna iridata si chiude mestamente per la valdostana. Di seguito il VIDEO dell’uscita di Federica Brignone nella prima manche del gigante dei Mondiali 2021 di sci alpino.Video Mondiali di sci - Sfuma una delle due possibilità di medaglia nel gigante femminile dei Mondiali: Federica Brignone commette un errore di linea, va lunga e non riesce a rientrare nel tracciato.