VIDEO Europa League, Stella Rossa-Milan 2-2: highlights e sintesi. Rossoneri ripresi nel finale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League di calcio la Stella Rossa di Belgrado ha impattato in pieno recupero del secondo tempo per 2-2 con il Milan: vantaggio rossonero con autogol di Pankov, pari dei serbi con rigore di Kanga. Nuovo vantaggio rossonero con rigore di Theo Hernandez, pari in pieno recupero di Pavkov di testa. IL GOL DELLO 0-1 Milan first goal pic.twitter.com/xfVlkxnzk7 — 19 (@semo33xx) February 18, 2021 IL GOL DEL PAREGGIO bruno pic.twitter.com/J3Yh97JKOG — Goncalodiasgolos7 (@Goncalodiasgol1) February 18, 2021 IL RIGORE DELL’1-2 Theo’s goal pic.twitter.com/oWjU8sY6Lx — 19 (@semo33xx) February 18, 2021 IL GOL DEL 2-2 ovkov pic.twitter.com/htr3DEvt0f — Goncalodiasgolos7 (@Goncalodiasgol1) February 18, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’andata dei sedicesimi didell’di calcio ladi Belgrado ha impattato in pieno recupero del secondo tempo per 2-2 con il: vantaggio rossonero con autogol di Pankov, pari dei serbi con rigore di Kanga. Nuovo vantaggio rossonero con rigore di Theo Hernandez, pari in pieno recupero di Pavkov di testa. IL GOL DELLO 0-1first goal pic.twitter.com/xfVlkxnzk7 — 19 (@semo33xx) February 18, 2021 IL GOL DEL PAREGGIO bruno pic.twitter.com/J3Yh97JKOG — Goncalodiasgolos7 (@Goncalodiasgol1) February 18, 2021 IL RIGORE DELL’1-2 Theo’s goal pic.twitter.com/oWjU8sY6Lx — 19 (@semo33xx) February 18, 2021 IL GOL DEL 2-2 ovkov pic.twitter.com/htr3DEvt0f — Goncalodiasgolos7 (@Goncalodiasgol1) February 18, 2021 Foto: LaPresse

