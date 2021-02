VIDEO | Draghi: “Difendere Paese da corruzione, assicurare legalità e sicurezza” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Un Paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi, che rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza. La prima cosa è assicurare legalità e sicurezza“. Così Mario Draghi, parlando alla Camera. DRAGHI: “GARANTIRE PROCESSO GIUSTO E DI DURATA RAGIONEVOLE” Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Un Paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi, che rappresentano un veicolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza. La prima cosa è assicurare legalità e sicurezza“. Così Mario Draghi, parlando alla Camera. DRAGHI: “GARANTIRE PROCESSO GIUSTO E DI DURATA RAGIONEVOLE”

