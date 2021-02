Vicenza, donna di 80 anni disabile morta soffocata. Il marito si è impiccato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tragedia a Rosà in provincia di Venezia dove una coppia di anziani è stata trovata morta in casa. Si tratterebbe di omicidio-suicidio. Omicidio-Suicidio nel vicentino: coppia anziana trovata morta in casa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tragedia a Rosà in provincia di Venezia dove una coppia di anziani è stata trovatain casa. Si tratterebbe di omicidio-suicidio. Omicidio-Suicidio nel vicentino: coppia anziana trovatain casa su Notizie.it.

