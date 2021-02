Via Trivelli, Letizia Moratti cambia il direttore generale al Welfare della Regione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Marco Trivelli è stato rimosso dall’incarico di direttore generale del Welfare in Regione Lombardia e spostato a Vimercate. Al suo posto in arrivo Giovanni Pavesi, general manager dell’Azienda sanitaria di Padova. Il percorso che ha portato alla sostituzione di Trivelli è stato rapidissimo, tanto da aver lasciato stupiti gli addetti ai lavori. Letizia Moratti, neo assessore al Welfare (che aveva sostituito Giulio gallera) e vicepresidente della Regione, ha deciso per un cambio immediato per dare nuovo slancio alla direzione generale del settore, che riteneva essere non adeguata per la sfida della vaccinazione di massa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Marcoè stato rimosso dall’incarico didelinLombardia e spostato a Vimercate. Al suo posto in arrivo Giovanni Pavesi, general manager dell’Azienda sanitaria di Padova. Il percorso che ha portato alla sostituzione diè stato rapidissimo, tanto da aver lasciato stupiti gli addetti ai lavori., neo assessore al(che aveva sostituito Giulio gallera) e vicepresidente, ha deciso per un cambio immediato per dare nuovo slancio alla direzionedel settore, che riteneva essere non adeguata per la sfidavaccinazione di massa. L'articolo BergamoNews.

