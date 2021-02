Via ai vaccini anti Covid over 80 in Lombardia: Liliana Segre testimonial per la campagna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la prenotazione ci si può rivolgere al medico di famiglia, alla farmacia, o al portale dedicato (vaccinazioniCovid.servizirl.it). La richiesta di prenotazione della vaccinazione anti Covid può ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per la prenotazione ci si può rivolgere al medico di famiglia, alla farmacia, o al portale dedicato (vaccinazioni.servizirl.it). La richiesta di prenotazione della vaccinazionepuò ...

NicolaPorro : Mi scrivono @pbecchi e @TarroGiulio: nel mirino, i vantaggi per i produttori dei #vaccini a mRna e gli scogli sulla… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid… - valigiablu : L’accaparramento dei vaccini da parte dei paesi più ricchi a danno dei più poveri mette a rischio l’immunità global… - columbus63 : RT @AttilioGeroni: L'appello di #Macron in un'intervista @FT. Europa e Usa diano il 5% dei propri stock di vaccini ai Paesi in via di svilu… - carlo_centemeri : Come funzionano i vaccini anti Covid. Da Pfizer a Bharat Biotech. Tecnica usata, metodo di conservazione, somminist… -