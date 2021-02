Verso mini proroga blocco licenziamenti | le ipotesi sul tavolo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Per la prima volta il neo governo Draghi esce allo scoperto e annuncia la possibilità che il blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, possa essere prorogato in modo generalizzato. Lo ha detto, informalmente, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, incontrando questa mattina i sindacati metalmeccanici nell’ambito della vertenza Whirlpool. Il leghista Giorgetti, amico di Mario Draghi da oltre un decennio, ha spiegato che la “volontà” dell’esecutivo è quella di estendere il blocco a tutti e che nei prossimi giorni partirà un tavolo con il ministero del Lavoro.Dopo l’incontro di lunedì tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, e le ‘consultazioni’ con le parti sociali avviate da Andrea Orlando, la notizia di una proroga era nell’aria. E infatti, ieri, il primo a capire l’antifona era stato il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha lanciato un vero e proprio appello all’ex governatore della Bce: “Non vorremmo assistere a una nuova protrazione del blocco generale dei licenziamenti per prendere ancora tempo. Sarebbe l’invito alle imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale decisamente sbagliato”. LE IPOTESI

