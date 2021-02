Verso le amministrative, il candidato sindaco Michele Sarno presenta il progetto civico (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Erika Noschese presenta il suo progetto civico e la lista under 40, il candidato sindaco Michele Sarno in una lunga intervista rilasciata a Le Cronache. L’avvocato penalista, pronto a conquistare la fascia tricolore, ha illustrato i progetti che intende portare avanti, in caso di vittoria, grazie al project financing. L’intervista integrale sul canale youtube: Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Erika Noscheseil suoe la lista under 40, ilin una lunga intervista rilasciata a Le Cronache. L’avvocato penalista, pronto a conquistare la fascia tricolore, ha illustrato i progetti che intende portare avanti, in caso di vittoria, grazie al project financing. L’intervista integrale sul canale youtube: Consiglia

PaoloBersani : @satrapox @riotta Concordo (pur spezzando una lancia verso chi non ha votato come me alle scorse elezioni amministr… - giornalemionews : Scanzano Jonico: PD e M5S avviano un percorso unitario verso le amministrative - GrossetoNotizie : Verso le amministrative, Casamenti: “Patto per il Futuro rinforza la parte moderata” - casertafocus : VERSO LE COMUNALI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Anche l’avvocato de Ruggiero a lavoro con Gabriella Santillo - FlorentinaTapuc : Verso le elezioni amministrative. Nasce -

Ultime Notizie dalla rete : Verso amministrative Più efficienza e sicurezza, la scuola online studia il futuro ... ma che in alcuni casi rimangono sul tappeto e verso i quali permane la necessità di affrontarli al ...e di completare la digitalizzazione delle banche dati e delle infrastrutture amministrative ...

Elezioni, Civico 22: strategico un gruppo interforze ...condizioni di crisi che la città attraversa non consentono di far trascorrere ulteriore tempo verso ...politico che ha proposto Angelo Moretti candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a ...

Verso le amministrative, Civico 22 sprona i partner: “Ora trovare il candidato” Il Sannio Quotidiano Verso le amministrative, Civico 22 sprona i partner: “Ora trovare il candidato” Parole soppesate. Il riconoscimento al lavoro di tutti (Pd, 5 Stelle, forze civiche progressiste) ma anche la sollecitazione chiara a rompere gli indugi e a cominciare a fare sul serio, venendo alla d ...

Ex Fusinato di Padova, verso il via al cantiere: sarà la sede della Scuola Galileiana PADOVA. La riapertura della ex Casa dello studente Fusinato, in via Marzolo, si fa sempre più vicina. È in dirittura d’arrivo infatti la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori di riqualificazio ...

... ma che in alcuni casi rimangono sul tappeto ei quali permane la necessità di affrontarli al ...e di completare la digitalizzazione delle banche dati e delle infrastrutture......condizioni di crisi che la città attraversa non consentono di far trascorrere ulteriore tempo...politico che ha proposto Angelo Moretti candidato sindaco alle prossime elezionia ...Parole soppesate. Il riconoscimento al lavoro di tutti (Pd, 5 Stelle, forze civiche progressiste) ma anche la sollecitazione chiara a rompere gli indugi e a cominciare a fare sul serio, venendo alla d ...PADOVA. La riapertura della ex Casa dello studente Fusinato, in via Marzolo, si fa sempre più vicina. È in dirittura d’arrivo infatti la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori di riqualificazio ...