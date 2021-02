Verso la Milano Digital Week 2021 | il futuro del lavoro secondo Silvia Zanella

Leggi su wired

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelè stata nominata tra le dieci LinkedIn Top Voices in ambito: perché in effetti occuparsi di, o meglio deldel mondo del, è la sua occupazione principale. Manager e autrice, si occupa infatti da anni di risorse umane, recruiting,Hr e ha scritto diversi volumi sul tema. L’ultimo libro che ha pubblicato, Ildelè femmina (Bompiani) vuole lettura al femminile del mondo delpotrebbe rendere conto delle sue evoluzioni in maniera più completa ed efficace. Proprio di come cambierà il mondo dell’occupazione e soprattutto delle innovazioni, spontanee o forzate, che lo caratterizzeranno nei prossimi annisi ...