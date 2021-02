Verso il voto | lavori in corso nel cantiere mastelliano | obiettivo dieci liste

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiForza Italia, Udc e due civiche ‘fatte in casa’. Con queste sole, cinque anni fa, Clemente Mastella lanciava l’assalto, poi riuscito, a palazzo Mosti. Nessun dubbio, però: fu il candidato sindaco a trainare la coalizione e non viceversa. Lo dicono i numeri: 11.583, pari al 30%, la somma delle preferenze raccolte dai quattro simboli; 13.079 i voti di Mastella, oltre tre punti percentuali in più. Un consenso personale esploso, poi, nel ballottaggio. Trascorsi cinque anni i tempi sono decisamente cambiati e l’ex Guardasigilli questa volta non dovrà fare tutto da solo. Già oggi, quando mancano ancora diversi mesi alla convocazione dei comizi elettorali, non si accettano più scommesse: sarà la coalizione dell’attuale sindaco quella più corposa. L’, non facile da raggiungere, è mettere in piedi ben ...