Venezia stanzia 4 | 5 milioni di euro per ridurre la Tari alle imprese

(Di giovedì 18 febbraio 2021) VENEZIA – La giunta comunale di Venezia ha approvato una variazione di bilancio con cui stanzia 4,5 milioni per erogare contributi alla Tari 2020 per le imprese penalizzate dall’emergenza coronavirus. Lo annunciano, oggi in conferenza stampa, l’assessore comunale al Bilancio Michele Zuin e il sindaco Luigi Brugnaro. “È un’operazione importante fatta anche grazie all’avanzo di 62 milioni che siamo riusciti ad avere nel 2019. Sono soldi nuovi che vengono immessi per cercare di dare ristoro rispetto ai costi che devono sopportare le attività economiche”, spiega Zuin. “Penso che siamo l’unica città a fare un’operazione di questo tipo sulla Tari”. Di fatto, i 4,5 milioni “non sono uno sconto in bolletta ma un contributo, pertanto sarà fatto un bando e individueremo i criteri più adatti per far sì che il contributo arrivi nelle mani giuste”, ovvero nelle imprese più penalizzate.