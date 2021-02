Venerdì 19 nuovi dati Comitato Tecnico Scientifico FVG a rischio arancione

Leggi su udine20

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Con le varianti Covid in circolazione anche in Italia e i contagi che non calano, da questa domenica molte regioni rischiano di tornare in zona. Si attendono quindi ida parte del.La prossima settinana (25 febbraio) scadranno anche le misure che vietano di spostarsi in altre regioni Tutte le nuove disposizioni arriveranno19 febbraio con la pubblicazione deidel monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Le regioni aZONA: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il ministero della Salute fa sapere che a mercoledì 17 febbraio tra tamponi molecolari e antigenici ...