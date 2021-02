Vaticano: i dipendenti che rifiutano il vaccino Covid rischiano il licenziamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Città del Vaticano, 18 febbraio 2021 - I dipendenti del Vaticano che non vogliono vaccinarsi contro il Covid rischiano il licenziamento . La vaccinazione sarebbe su base volontaria , ma con un decreto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Città del, 18 febbraio 2021 - Idelche non vogliono vaccinarsi contro ilil. La vaccinazione sarebbe su base volontaria , ma con un decreto ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: mano dura del #Vaticano contro i dipendenti #novax ++ Sanzioni prevedono dal demansionamento fino al licenziamento - Agenzia_Ansa : Mano dura del Vaticano contro i dipendenti che scelgono di non vaccinarsi in caso di pandemie, come il Covid. Le s… - AnnalisaChirico : Il Vaticano contro i dipendenti no vax: previste dure sanzioni, fino al licenziamento. Leggi qui ?? #LaChirico - zazoomblog : Vaticano: i dipendenti che rifiutano il vaccino Covid rischiano il licenziamento - #Vaticano: #dipendenti… - michela_ljm : RT @jeperego: Il #Vaticano sta adottando misure drastiche nella lotta al #coronavirus. I 5000 dipendenti dello Stato Pontificio rischiano i… -