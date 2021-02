Vaticano, chi non si vaccina contro il Covid sarà licenziato (Di giovedì 18 febbraio 2021) In Vaticano la Santa Sede prevede per chi si rifiuta di sottoporsi al vaccino conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro In Vaticano la vaccinazione contro il Covid è su base volontaria ma la Santa Sede prevede per chi si rifiuta, conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Ciò è previsto in un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, firmato dal presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello. Nelle norme si indicano, nel caso di pandemie, il divieto di assembramenti, la necessità del distanziamento fisico, l’adozione di dispositivi di protezione personale, le norme igieniche, i ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inla Santa Sede prevede per chi si rifiuta di sottoporsi al vaccino conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro Inlazioneilè su base volontaria ma la Santa Sede prevede per chi si rifiuta, conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Ciò è previsto in un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, firmato dal presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del, il cardinale Giuseppe Bertello. Nelle norme si indicano, nel caso di pandemie, il divieto di assembramenti, la necessità del distanziamento fisico, l’adozione di dispositivi di protezione personale, le norme igieniche, i ...

TgLa7 : #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - Agenzia_Italia : In Vaticano chi non vuole il vaccino rischia il licenziamento - RaiNews : In allegato c'è un tabellario con le sanzioni che vanno dai 25 euro se non si indossa la mascherina fino a 1.500 eu… - MichelaRoi : RT @TgLa7: #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - gettasofia : RT @riktroiani: #Vaticano: Chi non vuole #vaccino rischia licenziamento. La vaccinazione contro il #Covid e' su base volontaria in Vaticano… -