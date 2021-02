Varianti Covid, molte regioni rischiano di diventare arancioni. Abruzzo verso la zona rossa. Domani il verdetto (Di giovedì 18 febbraio 2021) La curva epidemiologica non accenna a scendere e la colpa è soprattutto delle Varianti, ormai in circolo da tempo in gran parte dell’Italia. Nell’ultima rilevazione l’indice di positività al Coronavirus è salito al 4,1 per cento (con 12.074 nuovi contagi su 294.411 tamponi analizzati). Per questo molte regioni da domenica rischiano di diventare arancioni e, addirittura, l’Abruzzo sembra essere destinato alla zona rossa. Il verdetto arriverà nel giro di un giorno ma i governatori sono anche in attesa di conoscere quali saranno le prossime decisioni del nuovo governo sulle misure di contenimento del virus, visto che l’attuale scade il 25 febbraio. La conferma sulle fasce di rischio e sui nuovi colori arriverà ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) La curva epidemiologica non accenna a scendere e la colpa è soprattutto delle, ormai in circolo da tempo in gran parte dell’Italia. Nell’ultima rilevazione l’indice di positività al Coronavirus è salito al 4,1 per cento (con 12.074 nuovi contagi su 294.411 tamponi analizzati). Per questoda domenicadie, addirittura, l’sembra essere destinato alla. Ilarriverà nel giro di un giorno ma i governatori sono anche in attesa di conoscere quali saranno le prossime decisioni del nuovo governo sulle misure di contenimento del virus, visto che l’attuale scade il 25 febbraio. La conferma sulle fasce di rischio e sui nuovi colori arriverà ...

