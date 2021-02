Varianti Covid-19, quali sono: la situazione in Italia e la loro pericolosità (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Varianti del Covid-19 stanno generando non poca preoccupazione. Ma quali sono queste mutazioni che rischiano di rendere inutili i sacrifici fatti per contenere la pandemia del virus? sono diversi i virologi e i primari degli ospedali che stanno dimostrando timori sulla diffusione di queste Varianti. Allo stesso tempo però ci sono anche delle rassicurazioni. Ieri ad esempio Burioni ha spiegato con un lungo post sui social, che la cosa importante è procedere con le vaccinazioni. Solo in questo modo saremo al sicuro dalle tante Varianti, ricordando che al momento, non ci sono studi tali da dimostrare che queste famose Varianti, siano più pericolose del ceppo base dal quale hanno poi mutato. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledel-19 stanno generando non poca preoccupazione. Maqueste mutazioni che rischiano di rendere inutili i sacrifici fatti per contenere la pandemia del virus?diversi i virologi e i primari degli ospedali che stanno dimostrando timori sulla diffusione di queste. Allo stesso tempo però cianche delle rassicurazioni. Ieri ad esempio Burioni ha spiegato con un lungo post sui social, che la cosa importante è procedere con le vaccinazioni. Solo in questo modo saremo al sicuro dalle tante, ricordando che al momento, non cistudi tali da dimostrare che queste famose, siano più pericolose del ceppo base dal quale hanno poi mutato. La ...

