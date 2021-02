Varese | vende cucciolo online ma è una truffa | denunciata da polizia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Una donna è stata arrestata dalladi Busto Arsizio () per aver organizzato unaai danni di una ragazza: ha finto di aver messo in vendita unbarboncino, ma la foto era stata rubata da quelle di un allevamento. Così, si è fatta dare 900 euro inventandosi di aver bisogno subito di quei soldi per una serie di difficoltà economiche, ma poi è sparita. Arrivato il giorno della consegna concordata, l'inserzionista ha comunicato di avere difficoltà ad attivare il microchip e ha chiesto un rinvio di poco più di un mese. Passato qualche giorno, la ragazza ha scoperto che le foto deltanto desiderato erano state sottratte dal sito di un noto allevamento del centro Italia, completamente all'oscuro di quanto accaduto ed estraneo alla vicenda. ...

