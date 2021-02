Valle d'Aosta verso zona bianca: "Boccata d'ossigeno" (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Valle d'Aosta zona bianca? Più che un sogno, una possibilità concreta. I numeri sui contagi di Covid nella regione sono incoraggianti e fanno ben sperare il governatore Erik Lavevaz, che all'Adnkronos dice: "Aspettiamo il riscontro ai dati inviati, che da settimane sono buoni, ma sappiamo che la situazione è fragilissima. La zona bianca può essere una Boccata d'ossigeno, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che non sarebbe un traguardo stabile: la discesa dei contagi si è già arrestata, e dobbiamo sapere che la zona bianca potrebbe durare anche solo una o due settimane". Nelle ultime 24 ore la Valle d'Aosta ha fatto registrare solo 11 nuovi casi e nessun decesso. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) -d'? Più che un sogno, una possibilità concreta. I numeri sui contagi di Covid nella regione sono incoraggianti e fanno ben sperare il governatore Erik Lavevaz, che all'Adnkronos dice: "Aspettiamo il riscontro ai dati inviati, che da settimane sono buoni, ma sappiamo che la situazione è fragilissima. Lapuò essere unad', ma dobbiamo essere tutti consapevoli che non sarebbe un traguardo stabile: la discesa dei contagi si è già arrestata, e dobbiamo sapere che lapotrebbe durare anche solo una o due settimane". Nelle ultime 24 ore lad'ha fatto registrare solo 11 nuovi casi e nessun decesso. La ...

