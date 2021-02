Valeria Marini: due uomini si rivolgono agli avvocati per chiederle soldi ed una rettifica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Valeria Marini prossimamente volerà in Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma prima di partire dovrà sbrigare alcune faccende legali perché alla luce di quanto riportato da Gabriella Sassone per Dagospia, due uomini ce l’avrebbero con lei. Il primo è l’ex fidanzato Gianluigi Martino che l’ha diffidata chiedendo una rettifica per le parole spese nei suoi confronti durante una puntata di Live Non è la d’Urso, dove ha parlato di “aggressione subìta” e “mani addosso”. “Se ti scusi con mia madre ti perdono tutto quello che hai fatto. Ho solo chiuso un rapporto perché ho ricevuto un’aggressione. Ma se vuoi Barbara io vado nell’ascensore. Però ci vado con la corazza, perché magari mi prendo le mani addosso come è già stato. Peggio delle mani addosso ci sono le cose non vere che ha detto su ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 febbraio 2021)prossimamente volerà in Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma prima di partire dovrà sbrigare alcune faccende legali perché alla luce di quanto riportato da Gabriella Sassone per Dagospia, duece l’avrebbero con lei. Il primo è l’ex fidanzato Gianluigi Martino che l’ha diffidata chiedendo unaper le parole spese nei suoi confronti durante una puntata di Live Non è la d’Urso, dove ha parlato di “aggressione subìta” e “mani addosso”. “Se ti scusi con mia madre ti perdono tutto quello che hai fatto. Ho solo chiuso un rapporto perché ho ricevuto un’aggressione. Ma se vuoi Barbara io vado nell’ascensore. Però ci vado con la corazza, perché magari mi prendo le mani addosso come è già stato. Peggio delle mani addosso ci sono le cose non vere che ha detto su ...

