Vaccino | Liliana Segre lo riceve a Milano accolta da Fontana e Moratti

(Di giovedì 18 febbraio 2021) MILANO – “Sta andando bene. Ora bisogna solo convincere gli ultimi che ancora non si sono iscritti a vaccinarsi“. Questo, intercettato dalla ‘Dire’ all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il commento del governatore Attilio Fontana sulla prima giornata di vaccinazioni per gli over 80. Il presidente, con la sua vice Letizia Moratti, ha accolto la senatrice Liliana Segre, tra le prime a ricevere l’iniezione. “Dobbiamo ringraziare la senatrice che ha deciso di fare da testimonial per la campagna“, spiega Fontana, che definisce questa “una bella giornata”.

SkyTG24 : Liliana Segre vaccinata al Fatebenefratelli di Milano - Corriere : L'appello di Liliana Segre dopo il vaccino: «Fatelo, è una opportunità per tutti»

